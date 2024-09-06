3.Sayfa

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Çok fazla alkol aldığı için cinsel organı tamamen kesildi

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

Bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meydana 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Çan istikametine doğru doğru seyir halinde olan bir otomobil, Hurma köy yakınlarında köprünün korkuluk bariyelerine girdi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kaza sonucunda araç şoförü Rıza Pamuk ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan anne Nefiye Pamuk hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.