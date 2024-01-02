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Amasra'da maden işçisi vagonların arasında sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasra'da maden işçisi vagonların arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerjii ve Maden şirketine ait sahada çalışan bir maden işçisi, vagonların arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. İş kazası sonucu ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan işçinin cenazesi, Bartın'ın Kozcağız beldesinde defnedilecek.

Amasra\'da maden işçisi vagonların arasında sıkışarak hayatını kaybetti
02.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:15
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerjii ve Maden şirketine ait sahada vagonların arasında sıkışan işçi, yaklaşık 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tarlaağzı köyünde bulunan Hema Maden Ocağı sahası eksi 500 kotunda çalışan 35 yaşındaki Ferdi Özgün, 26 Aralık'ta yaşanan iş kazası sonucu vagonların arasında kaldı. Ağır yaralanan Özgün, Bartın'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır yaşam mücadelesini sürdüğün maden işçisi, hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Özgün'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak, defin edileceği Bartın'ın Kozcağız beldesi Aşağıdere Köyü'ne doğru yola çıkartıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Bartın, Hattat, Amasra, Maden, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da maden işçisi vagonların arasında sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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