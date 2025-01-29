Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 17 Gözaltı

Bartın'da yapılan operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik ve haksız menfaat sağlama suçları ortaya çıktı.

29.01.2025 23:18
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Bartın'da 17 kişinin gözaltına alındığı sahte rapor operasyonunun detayları belli oldu. Şüphelilerin nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.

Bartın'da 2 gün önce şafak vaktinde Bartın ile Amasra ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek, usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile suçlandığı öğrenildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri süren zanlıların Bartın Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika

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