Bartın'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Bartın'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Bartın\'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Bartın'da gerçekleştirilen operasyonda 6 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi, 5 kişi gözaltına alındı.

11.12.2024 14:03
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Bartın'da narkotik polisleri yaptığı operasyonla, uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertti. Eş zamanlı operasyonlar da Bartın ve İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınırken, şebekenin uyuşturucu alışverişinde kullandığı yöntemde deşifre edildi sosyal medya iletişim sağladığı kişilerle uyuşturucu ve para alışverişini ise çöp kutuları ve taşlatla sle bağlantılı bir kişinin ise ceza evinde olduğu tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında. başlatılan projeli çalışma ile Bartın ve İstanbul'da bulunan toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda O.A, E.G, C.Y.B isimli şahıslar ve bu şahıslarla birlikte hareket eden E.G, O.A isimli şahıslara gözaltına alındı. Operasyonlarda şebeke ile hareket eden K.M isimli şahsın ise önceki uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, Bartın Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda ise 7.02 gram esrar maddesi, 1.25 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile 1 adet öğütücü ele geçirildi.

1 yıl önce de yakalandı

Gözaltına alınanlardan O.A.'nın 5 Mart 2023 tarihinde 955 adet uyuşturucu hap ve 1,83 gram uyuşturucu madde 1 yıl önce de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Tutuksuz yargılaması sürdüğü öğrenilen O.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği belirlendi.

Alışveriş yöntemi deşifre edildi

Ekipler operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertirken, para ve uyuşturucu alışverişi yöntemlerini de deşifre etti. Şebekenin alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu tespit eden ekipler, uyuşturucu ve para teslimatının ise çöp kutusu ve taş altına bırakma gibi yöntemler kullanıldığını belirledi.

Bağımlıların ise bırakılan bu noktalardan bölgenin tenha olduğu zamanlarda uyuşturucuyu aldığı belirlendi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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