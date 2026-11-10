Bartın'ın Kızılelma köyünde iki katlı evin çatısı küle döndü, yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bartın'ın Kızılelma köyünde iki katlı evin çatısı küle döndü, yangın söndürüldü

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Bartın\'ın Kızılelma köyünde iki katlı evin çatısı küle döndü, yangın söndürüldü
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Bartın\'ın Kızılelma köyünde iki katlı evin çatısı küle döndü, yangın söndürüldü
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Bartın'ın Kızılelma köyünde Cihan Demirhan'a ait iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü; alevler üst katı ve çatıyı sardı, çatı küle döndü. Yangın odunluk olarak kullanılan alt kata ve çevreye sıçramadan söndürülürken, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde Cihan Demirhan'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler alevleri, odunluk olarak kullanılan binanın alt katına ve çevreye sıçramadan söndürdü.

İlk tespitlere göre yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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