Başakşehir'de bir park içerisinde birbirlerine acımasızca saldırdığı anlar kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan park içerisinde aralarında kızlarında bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde çocukların yan yana gruplar halinde birbirlerine saldırdığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada - Son Dakika
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