Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada

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Başakşehir\'de Çocuk Kavgası Kamerada
02.06.2025 09:49
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Başakşehir\'de Çocuk Kavgası Kamerada
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Başakşehir'de parkta 3 çocuk grubu kavga etti, görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Başakşehir'de bir park içerisinde birbirlerine acımasızca saldırdığı anlar kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan park içerisinde aralarında kızlarında bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde çocukların yan yana gruplar halinde birbirlerine saldırdığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    potansiye suç makineleri 0 0 Yanıtla
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