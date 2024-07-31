Başakşehir'de ev soyup soğana çevirdiler: Evin köpeği ise hırsızlara gülümsedi - Son Dakika
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Başakşehir'de ev soyup soğana çevirdiler: Evin köpeği ise hırsızlara gülümsedi

Başakşehir Bahçeşehir'de bir ev soyuldu. Genç kızlar evde değerli eşyaları alıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Soygun sırasında köpeğin gülümsemesi kameralara yansıdı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin daha önce 8 evi soymuş oldukları belirlendi.

31.07.2024 23:08
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Başakşehir'de ev soyup soğana çevirdiler: Evin köpeği ise hırsızlara gülümsedi

8 evi soyan genç kızların suç kayıtları polisi bile şaşırttı

Henüz 12 yaşında ama 26 suç kaydı, 6 aranması var

İSTANBUL - İstanbul Bahçeşehir'de bir eve giren genç kızlar evde değerli gördükleri ne varsa alıp kaçtı. Evine dönen adamın gördüğü manzara karşısında şok oldu. Soyulduğunu anlayınca polise gidip haber verdi. Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin soygun yaparken köpeğin gülümsemesi kameralara yansıdı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler de sahiplerinde teslim edildi.

Başakşehir Bahçeşehir 2. kısım mahallesi Şehit Furkan Işık bulvarı üzerinde 26 Temmuz günü meydana gelen olayda F.A.'nın evine giren genç kızlar evde değerli buldukları ne varsa alıp kaçtı. Evine dönen F.A. soyulduğunu anlayınca polise gidip başvuruda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kızların Her Biri Suç Makinası Çıktı

İncelenen kamera görüntülerinden şüpheliler tek tek tespit edildi. Hırsızlık Büro ekiplerince yakından tanınan ve daha önceden 113 suç kaydı olan Şeyma U., 39 suç kaydı olan 25 yaşındaki Ayşe Ç. gözaltına alındı. O şüphelilerle birlikte henüz 12 yaşında 26 kaydı ve 6 suçtan da aranması olan G.Ç. ve 14 yaşında 11 kaydı 1 aranması olan S.Ç. gözaltına alındı.

Çalıntı Malzemeler Sahiplerine Teslim Edildi

Şahısların üst aramalarında ise 1 adet rolex marka kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 adet altın renkli bileklik, 1 adet Emperio Armani marka kol saati, 1 adet Ixperia marka tuşlu telefon, 1 adet güneş gözlüğü,1 adet telefon kartı,3 adet kolye ve 1 adet kolye ucu bulundu. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

8 Evi Soymuşlar

Azılı hırsızlar ile ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Başakşehir ilçesinden 2, Büyükçekmece ilçesinden 3, Bakırköy ilçesinden 2, Bağcılar ilçesinden 1, olmak üzere toplamda 8 ayrı Evden Hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de ev soyup soğana çevirdiler: Evin köpeği ise hırsızlara gülümsedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de ev soyup soğana çevirdiler: Evin köpeği ise hırsızlara gülümsedi - Son Dakika
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