Başakşehir'de Hırsız Kavgası

İstanbul'un Başakşehir'de iddiaya göre bir inşaattan hırsızlık yaptığını düşünen kişiyle karşılaşan şahıs, tartışmanın ardından kavgaya tutuştu. Yumruk darbeleriyle rakibini çayırlık alana düşüren şahıs, karşılık görünce olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden bir kişi, hırsızlık yaptığı öne sürülen şahsa müdahale etti. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen şüpheli, kısa süre sonra kalkarak kavgaya devam etti. Daha fazla karşılık veremeyeceğini anlayan şahıs ise koşarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kavga eden iki kişinin yere düştüğü ve daha sonra taraflardan birinin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL