Başakşehir\'de kamyon şoförü kör noktada kalan kuryeyi ezdi

Başakşehir'de bir kamyon şoförünün kör noktada kalan motorlu kuryeyi ezdiği ana ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelmişti. Seyir halindeki kimliği belirsiz kamyon şoförü, kör noktada kalan Feridun Kaplaner isimli motorlu kuryeyi göremeyerek ezmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ise olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle kaza yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olmuştu.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kuryenin kamyonun önüne geçerek yavaşladığı, şoförün ise kuryeyi fark etmeyip ezdiği anlar görüldü. - İSTANBUL