 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de kamyon şoförü kör noktada kalan kuryeyi ezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de kamyon şoförü kör noktada kalan kuryeyi ezdi

Başakşehir'de bir kamyon şoförünün kör noktada kalan motorlu kuryeyi ezdiği an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonucunda kurye hayatını kaybederken, kamyon şoförü olay yerinden kaçarak emniyete teslim oldu.

Başakşehir\'de kamyon şoförü kör noktada kalan kuryeyi ezdi
03.01.2024 - 13:32,
Abone Ol

Başakşehir'de bir kamyon şoförünün kör noktada kalan motorlu kuryeyi ezdiği ana ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelmişti. Seyir halindeki kimliği belirsiz kamyon şoförü, kör noktada kalan Feridun Kaplaner isimli motorlu kuryeyi göremeyerek ezmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ise olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle kaza yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olmuştu.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kuryenin kamyonun önüne geçerek yavaşladığı, şoförün ise kuryeyi fark etmeyip ezdiği anlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başakşehir, Aralık, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de kamyon şoförü kör noktada kalan kuryeyi ezdi - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Herkes 'Neden?' diye soruyor! Mesut Özil'den yıllar sonra Fenerbahçelileri delirtecek hareket Herkes "Neden?" diye soruyor! Mesut Özil'den yıllar sonra Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Tokyo'da Yolcu Uçağı ile Sahil Güvenlik Uçağı Çarpışması: Soruşturma Pilot Hatası veya İletişim Eksikliği Üzerine Yoğunlaşıyor Tokyo'da Yolcu Uçağı ile Sahil Güvenlik Uçağı Çarpışması: Soruşturma Pilot Hatası veya İletişim Eksikliği Üzerine Yoğunlaşıyor

Son Dakika
14:29 Herkes "Neden?" diye soruyor! Mesut Özil'den yıllar sonra Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üreten genç girişimci
13:35 Tokyo'da Yolcu Uçağı ile Sahil Güvenlik Uçağı Çarpışması: Soruşturma Pilot Hatası veya İletişim Eksikliği Üzerine Yoğunlaşıyor
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de kamyon şoförü kör noktada kalan kuryeyi ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement