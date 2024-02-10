Başakşehir\'de Motosikleti Yatarak Kullanan Şahsa 2 Bin 886 TL Cezai İşlem

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Başakşehir'de motosikleti yatarak kullanan şahıs cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, 2 bin 886 lira ceza kesildi.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikleti yatarak kullanan şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen M.M.B. isimli şahsa trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak suçundan 690 TL, motosiklet üzerinde gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak suçundan bin 506 TL ve saygısızca araç kullanmak suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 2 bin 886 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL