Başakşehir'de Motosikleti Yatarak Kullanan Şahsa 2 Bin 886 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Başakşehir'de Motosikleti Yatarak Kullanan Şahsa 2 Bin 886 TL Cezai İşlem

Başakşehir\'de Motosikleti Yatarak Kullanan Şahsa 2 Bin 886 TL Cezai İşlem

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikleti yatarak kullanan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem olunca polis ekipleri harekete geçti. Kimlik bilgileri tespit edilen şahsa trafik kurallarına uymamak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak suçlarından toplamda 2 bin 886 TL idari para cezası kesildi.

10.02.2024 13:53
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Başakşehir'de motosikleti yatarak kullanan şahıs cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, 2 bin 886 lira ceza kesildi.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikleti yatarak kullanan şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen M.M.B. isimli şahsa trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak suçundan 690 TL, motosiklet üzerinde gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak suçundan bin 506 TL ve saygısızca araç kullanmak suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 2 bin 886 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Motosikleti Yatarak Kullanan Şahsa 2 Bin 886 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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