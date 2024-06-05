Başakşehir'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı - Son Dakika
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Başakşehir'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Başakşehir'de gece saatlerinde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Tır sürücüsü alevlerin yükseldiği esnada dorseyi tırdan ayırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

05.06.2024 04:24
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Başakşehir'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

İSTANBUL - Başakşehir'de gece saatlerinde otoyolda seyir halinde olan tırın dorsesinde yangın çıktı. Tır sürücüsü alevlerin yükseldiği esnada yanmakta olan dorseyi tırdan ayırdı.

Yangın saat 23.30 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soner Yaman idaresindeki 34 JY 5576 plakalı tırın seyir halindeyken dorsesindeki lastiklerden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına yanaştırarak yangın söndürme tüpüyle kendisi müdahalede bulunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardım etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sürücü alevlerin yükseldiği esnada tırı alevlerin yükseldiği dorseden ayırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alev yanan dorse söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı olarak olay yerinde beklerken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Tıra ait olan dorse çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı - Son Dakika
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