Başakşehir'de Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Başakşehir\'de Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

İstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

05.05.2025 17:45
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Başakşehir'de yolun karşısına geçerken tır çaptı: Olay yerinde hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Tırın altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybederken, şoför polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Altınboğa isimli kişi cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada seyir halinde olan 54 RA 054 plakalı tırın altında kaldı. Tır şoförünün fark etmediği kişi, bir müddet sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe tamamen kapatıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından tır şoförü gözaltına alınırken, Yakup Altınboğa isimli kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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