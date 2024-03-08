Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

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ADANA'da Feray Balkan (39), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Seçkin Ergü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Balkan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ergü'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.

ANNESİNİ ZİAYET İÇİN ADANA'YA GELMİŞ

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. ve Feray Balkan yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana'ya geldi.

ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan'ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.,

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.