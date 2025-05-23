Başından Vurulmuş Kız Çocuğu Uğurlandı

Ankara'da başından vurulmuş halde ölü bulunan kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu son yolcuğuna uğurlandı. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.