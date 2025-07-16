Başiskele\'de Motosiklet Çarpan Çocuk Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Döngel Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücü bilgileri öğrenilemeyen motosiklet, 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ