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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Başkan Böcek: "Teleferikteki 25 kabinde 184 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları sürüyor"

ANTALYA - Antalya'da 1 kişinin ölümüne 2'si çocuk 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasında 25 kabinde bulunan 184 vatandaşın kurtarılması çalışması devam ediyor. Kurtarma çalışmaları için Bursa'dan ve Aydın'dan gece görüşüne sahip helikopter bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Antalya Valiliği'nin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu söyleyen Başkan Böcek, olay yerinde yaptığı açıklamada "Bugün saat 17.30'da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3'ü ağır 3'ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor

İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın'dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var, İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, İnşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız" dedi.

kazada 54 yaşındaki Ölen Memiş Gümüş isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken,Özlem Ş. Kaan A.Fatih G., Keziban G.,Memiş G. Lütfullanh G ve Herdem Eyüpoğlu yaralandı.