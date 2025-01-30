3.Sayfa

Başkan Demir: "İşletmelerde denetimler sıkılaştırılacak"

ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, özellikle oteller, yeme-içme işletmeleri, okullar, yurtlar ve turizm sektöründeki tüm işletmelerin yangın güvenliği, hijyen, iş sağlığı ve yasal yükümlülükler açısından eksiksiz olması gerektiğini belirterek, önümüzdeki günlerde tüm kurumların bu konuda denetimlerini sıkılaştıracağını söyledi.

Türkiye'yi sarsan Bolu Kartalkaya yangın felaketi ile birlikte yangın denetimi, alınan ve alınabilecek tedbirler de yeniden gündeme geldi. Ardahan Belediyesi de kentte birtakım önlemlerin alınacağını açıkladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Zabıta ve İtfaiye personeli ile meclis toplantı salonunda bir araya gelerek ilde denetimlerin sıkılaştırılacağını söyledi. Başkan Demir, İnsan hayatının pardonu olmaz diyerek, Bolu Kartalkaya yangınının müsebbipleri belli ve herkes tedbirini almalı dedi.

Başkan Demir, "Belediyelerimizi yakından ilgilendiren şehirdeki başta sıhhi müesseslerin, vatandaşın toplu halde bulunduğu yurtlar, okullar, oteller, restoranlar ve kafelerin denetimleri aralıksız yapılacak. İnsan hayatının pardonu olmaz. Yani orada çıkan yangının müsebbipleri belli ve herkes tedbirini alacak. Bizde bu işlere sebebiyet vermemek için Ardahan'da bugünden itibaren başkan yardımcımızın başkanlığında demetimlerimizi sıkılaştıracağız" dedi.