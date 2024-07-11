Başkan Sevi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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Başkan Sevi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Sevi, hastanede geçirdiği 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

11.07.2024 04:24
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan Başkan Sevi, yoğun bakım servisine alındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, kendisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Başkan Sevi, geçirdiği 4 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre ilçenin tanınan ve sevilen simalarından olan Başkan Sevi, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi, olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Sevi'nin ailesi ve sevenleri hastanedeki bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkan Sevi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika

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