Başkan Zeyrek\'ten Şiddet Mağduru Kadınlara Destek Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şiddet mağduru kadınları yalnız bırakmadı. Hastane ziyareti sonrasında yaşanan şiddet olaylarını kınayan Başkan Zeyrek, bu tür olayların son bulmasını istedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi U.T. tarafından silahla vurularak yaralanan 29 yaşındaki Kamuran Tat ve boşanma aşamasındaki eşi M.Y. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehtap Yarbeğ'in ailesini Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek destek verdi.

Hastane ziyareti sonrasında yaşanan şiddet olaylarını kınayan Başkan Zeyrek, bu tür olayların son bulmasını istedi. Başkan Zeyrek, "Bunun artık son bulmasını istiyorum. Bu olaylara son demek istiyorum. Bunlar için de yetkili makamların bu faaliyette, eylemde bulunan kişilere de en ağır cezaları vermelerini istiyorum çünkü cezalar caydırıcı olmazsa bu olayların sonuna gelinemiyor. Az önce Başhekimin verdiği bilgilerde son 6 ayda Turgutlu Devlet Hastanesi'nde 79 kadınımız şiddet gördüğü için tedavi altına alınmış. Bu kabul edilebilir değil. Hem Manisa'mız hem de ülkemizin en ana sorunlarından birisidir kadına şiddet" dedi.

"Şiddet gören kadınlarımızın yanındayız"

Başkan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen hafta Manisa Barosu ile yaptığımız anlaşmayla birlikte şiddet gören kadınlarımızın hukuk mücadelesinde yanlarında olduğumuzu, onlara avukat desteğini her zaman ücretsiz bir şekilde vereceğimize dair protokol yaptık. Bu farkındalığı oluşturmak ve onlara sahip çıkmak için atılmış bir adımdır. Keşke bu avukatlara, bu hukuk süreçlerine hiç gerek kalmasa. Kadınlarımız özgürce, güvenli bir Manisa'da, güvenli bir ülkede istedikleri gibi yaşam haklarına sahip olsa. Bu bizim en büyük temennimiz ve isteğimizdir. Biz şiddet gören kadınlarımızın bugün olduğu gibi yarın da her zaman için yanında olacağız ama kadınlarımızı hastanede ziyarette değil, kadın kooperatiflerinde istihdam oluşturdukları mekanlarında ve güzel günlerde ziyaret etmek, buluşmak istiyoruz. Bugün tekrar söylüyorum, son olmasını istiyorum. Hukuk mücadelesinde onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Son kez de ben savcılarımıza, hakimlerimize bu konuda sonuna kadar güveniyorum. Adaletimize sonuna kadar güveniyorum. Bu eylemde bulunan herkesin de en üst dereceden ceza almasını kendilerinden talep ediyorum. Bu davaların da her zaman için takipçisi olacağımı bir kez daha dile getirmek istiyorum" diye konuştu. - MANİSA