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Başkentte bayram trafiği denetimi 18 bini aşkın polisle gerçekleştiriliyor

ANKARA - Ankara'da bayram trafiği denetimleri başladı. Kentte görevlendirilen yaklaşık 18 bin 657 polis, 15-24 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili boyunca mesai harcayacak.

Yarın başlayacak Kurban Bayramı tatilini dolayısıyla başkentte trafik denetimleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 gün sürecek tatil nedeniyle şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak denetimler yapacak. Yaklaşık 18 bin 657 polisle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kontrollerini yaparak trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamasına yardımcı olacak.