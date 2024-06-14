Başkentte hareketli gün: 1 günde 3 ayrı kavga

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Başkentte hareketli hareketli gün: 1 günde 3 ayrı kavga

ANKARA - Ankara'nın Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde aynı gün içerisinde 3 farklı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde aynı gün içerisinde 3 farklı adreste kavga çıktı. 3 farklı adreste de çıkan kavgaların sebebi henüz bilinmezken, sözlü başlayan tartışmalarda kimi vatandaşlar yumruk yumruğa kimi vatandaşlar ise satırla kavga etti. Polis ekipleri 1 günde çıkan 3 farklı olayla ilgili ayrı ayrı inceleme başlattı.