Gemideki her işe koşturmuştu... "Benden bir tane daha yok" parçasını dinlerken video çekmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gemideki her işe koşturmuştu... "Benden bir tane daha yok" parçasını dinlerken video çekmiş

Gemideki her işe koşturmuştu... "Benden bir tane daha yok" parçasını dinlerken video çekmiş

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinde çalışan aşçı ve usta gemici Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç, gemide birçok işe yardım ederken, Hande Yener'in 'Benden bir tane daha yok' şarkısını dinlerken video çekmişti. Zeynep'in arkadaşları ise iyi bir haber bekliyor.

15.02.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemideki her işe koşturmuştu... "Benden bir tane daha yok" parçasını dinlerken video çekmiş

Batan gemide aşçılığın yanında birçok işi yapan Zeynep'in son paylaşımı duygulandırdı

Batan gemide çalışan tek kadının son görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç'tan geriye gemide makara zımparalarken ve "Benden bir tane daha yok" şarkısını dinlerken ki videoları kaldı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettebatlarından aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı. İmralı adası açıklarında batan gemi dev dalgalara rağmen ilerlerken, aşçılığın yanında birçok işi üstlenen usta gemici Zeynep Kılınç'ın, Hande Yener'in "Benden bir tane daha yok" isimli şarkısını dinlerken video çektiği görüldü. Gemideki bir çok işe yardım eden Kılınç'tan geriye valf zımparalarken görüntüleri kaldı.

Genç kızın arkadaşları ise Zeynep'ten iyi bir haber beklediklerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gemideki her işe koşturmuştu... 'Benden bir tane daha yok' parçasını dinlerken video çekmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 18:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gemideki her işe koşturmuştu... "Benden bir tane daha yok" parçasını dinlerken video çekmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement