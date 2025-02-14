Batman'da Alkol ve Tekel Bayi Denetimlerinde 364 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Batman'da Alkol ve Tekel Bayi Denetimlerinde 364 Bin Lira Ceza

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Batman'da yapılan denetimlerde, 27 iş yerine toplam 364 bin 766 lira idari para cezası kesildi. Denetimler, kaçak alkol satışı ve sigara içme yasakları gibi sebeplerle gerçekleştirildi.

14.02.2025 03:23  Güncelleme: 03:27
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Batman'da denetimlerde 27 iş yerine 364 bin lira ceza kesildi

BATMAN - Batman'da kent merkezi ve ilçelerde tekel bayileri ve alkol sunumu yapan iş yerlerinde yapılan denetimlerde, 27 iş yerine çeşitli nedenlerden 364 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Valilik koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüğü, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Defterdarlık ekiplerince denetim komisyonları oluşturuldu.

11 Şubat'ta 72 personel ile birlikte il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren tekel bayileri ve alkol sunumu yapan toplam 34 işyerinde kaçak/sahte alkol satışı ve genel denetimleri yapıldı.

Emniyet tarafından; 4 işyerine "Sigara içilmez levhası bulundurmamaktan" 77 bin 904 TL idari para cezası, 3 işyerine "Kapalı alanda sigara içirtmekten" 58 bin 428 TL idari para cezası, 2 işyerine "Tekel Bayiİ içerisinde alkol kullandırmaktan"48 bin 034 TL idari para cezası uygulanarak tutanak tanzim edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli tarafından; 9 işyerine "Vergi levhası bulundurmamaktan" 21 bin 600 TL idari para cezası, 7 işyerine " Fiş, Fatura düzenlememeden" 140 bin TL idari para cezası, 2 işyerine " Ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan" 18 bin 800 TL idari para cezası uygulanarak tutanak tanzim edildi.

Yapılan denetimler kapsamında 27 işyerine toplamda 364 bin 766 TL idari para cezası uygulanırken, sahte/kaçak alkol tüketimi ve satışlarıyla alakalı herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Alkol ve Tekel Bayi Denetimlerinde 364 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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