Batman\'da Aranan Şahıslara Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında farklı suçlardan 5 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G., S.G., S.S., R.A. ile S.T., düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN