Batman'da 2 katlı bina çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Batman'da 2 katlı bina çöktü

Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da 2 katlı bina çöktü
28.09.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da 2 katlı bina çöktü
Haber Videosu

Batman'da 2 katlı bina, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olayda kimsenin bulunmadığı ve arama tarama çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Batman'da 2 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.

2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi 2403. Sokak'ta bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina mahallede korku dolu anlar yaşattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da 2 katlı bina çöktü

BİNADA KİMSE YOKTU

Olay yerine gelen ekipler binada dinleme yaptı. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler, binada kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine arama tarama çalışmalarını sonlandırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da 2 katlı bina çöktü
Kaynak: İHA

Çamlıca Mahallesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 2 katlı bina çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit babasının aracını kundakladılar Şehit babasının aracını kundakladılar
Eşsiz hazine ortaya çıktı Son 100 yılın ön önemli keşfi Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
15 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi saklandığı yerde böyle yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi saklandığı yerde böyle yakalandı
Premier Lig’de ayrılık Yerine gelecek isim de belli Premier Lig'de ayrılık! Yerine gelecek isim de belli
CHP Meclis açılışına katılmayacak CHP Meclis açılışına katılmayacak
Ölen infaz koruma memurunun annesi yürek yaktı: Berk, ben sensiz yapamam Ölen infaz koruma memurunun annesi yürek yaktı: Berk, ben sensiz yapamam
Güllü’ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti
Selimiye Camisi’nde tepki çeken restorasyona durdurma kararı Selimiye Camisi'nde tepki çeken restorasyona durdurma kararı
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
Freni patlayan otobüs durakta bekleyen otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var Freni patlayan otobüs durakta bekleyen otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar’dan Tamer Karadağlı’ya ironik gönderme Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

23:14
Manisa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü
22:48
Trump, “Gazze’de savaşı bitirmek istiyoruz“ dedi, İsrail umutları anında tüketti
Trump, "Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz" dedi, İsrail umutları anında tüketti
22:38
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
22:13
Süper Lig’de 20 saniyelik basın toplantısı
Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı
21:55
Fenerbahçe’den Kadıköy’de kritik 3 puan
Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan
20:41
Kütahya’nın Simav ilçesi beşik gibi En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi! En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
20:05
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler MİT’ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye’de operasyon
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon
19:55
Nejat İşler’e kafa atan gazeteciden açıklama var
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var
19:21
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu
19:17
ABD’de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
18:16
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 23:39:55. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da 2 katlı bina çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.