Batman'da Cinayet: 14 Şüpheli Gözaltında

Batman'da cansız bedeni bulunan gencin cinayetinde Diyarbakır'da 14 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cesedi bulunan gencin cinayetine ilişkin 1'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince C.T. ve K.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.