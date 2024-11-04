Batman'da DEM Partililer belediyeye girmek istedi: 2 gözaltı
BATMAN - Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonucu binaya girmek isteyen 2 DEM Partili gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.
Yaşanan arbedede 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da DEM Partililer Belediyeye Girmek İstedi: 2 Gözaltı - Son Dakika
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