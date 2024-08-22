Batman\'da Huzur ve Güven Denetimleri Yapıldı

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Batman İl Emniyet Müdürlüğünce, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' dahilinde 36 ekip 202 personelle geniş çaplı denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' dahlinde denetimlerle birlikte Batman'da da aynı saat dilimlerinde yapılan denetimler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, metruk binalar, parklar ve bahçelerde yoğunlaştı. Denetimlerde emniyet güçleri, şehirde huzur ve güven ortamını korumak için geniş çaplı kontroller yaptı. Batman genelinde düzenlenen denetimlerde hakkında arama kararı bulunan ve üzerinde yasaklı madde tespit edilen şahıslar göz altına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca trafik kurallarına muhalefetten bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı. - BATMAN