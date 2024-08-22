Batman'da Huzur ve Güven Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Batman'da Huzur ve Güven Denetimleri Yapıldı

Batman\'da Huzur ve Güven Denetimleri Yapıldı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' kapsamında 36 ekip ve 202 personel ile geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde arama kararı bulunan şahıslar göz altına alınırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

22.08.2024 14:35
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Batman İl Emniyet Müdürlüğünce, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' dahilinde 36 ekip 202 personelle geniş çaplı denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' dahlinde denetimlerle birlikte Batman'da da aynı saat dilimlerinde yapılan denetimler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, metruk binalar, parklar ve bahçelerde yoğunlaştı. Denetimlerde emniyet güçleri, şehirde huzur ve güven ortamını korumak için geniş çaplı kontroller yaptı. Batman genelinde düzenlenen denetimlerde hakkında arama kararı bulunan ve üzerinde yasaklı madde tespit edilen şahıslar göz altına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca trafik kurallarına muhalefetten bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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