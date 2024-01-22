Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

Batman'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu

BATMAN - Batman'da komşu akrabalar arasında meydana gelen, bir kişi hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın devamında bir kişi de silahla vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Sabaha karşı yaşanan olayda hayatını kaybeden Haşim Güner'in yakınları, karşı taraftan Eyüp Güner'i tabanca ile vurdu.

3034. Sokak'ta vurularak ağır yaralanan Eyüp Güner, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede, TOMA ve panzerlerle güvenlik önlemleri aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.