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Batman'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu - Son Dakika
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Batman'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu

Batman'da komşu akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kavganın devamında ise bir kişi silahla vuruldu. Olayın ardından polis güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.

22.01.2024 - 16:30,
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Batman'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu

BATMAN - Batman'da komşu akrabalar arasında meydana gelen, bir kişi hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın devamında bir kişi de silahla vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Sabaha karşı yaşanan olayda hayatını kaybeden Haşim Güner'in yakınları, karşı taraftan Eyüp Güner'i tabanca ile vurdu.

3034. Sokak'ta vurularak ağır yaralanan Eyüp Güner, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede, TOMA ve panzerlerle güvenlik önlemleri aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Batman\'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu
Kaynak: İHA
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Batman, Eyüp, Saldırı, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu - Son Dakika
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