Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu çoban için 54 kilometrelik alan tarandı

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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, 4 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu 22 yaşındaki çobanı bulmak için 54 kilometrelik alan tarandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 gün önce köylüler tarafından suya girdikten sonra kaybolduğu fark edilen genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte, bölgede çok sayıda ekip sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Samanyolu köyünden Kuyubaşı Tokiye kadar olan bölgede yürütülen arama faaliyetlerine, Batman AFAD, Hayrat Arama Kurtarma, Umut Kervanı Arama Kurtarma, Anda Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Ayrıca, Batman İtfaiye Dalgıç Ekibi, Diyarbakır AFAD Dalgıçları, Diyarbakır JAK ve UMKE ekipleri de suyun olduğu her yerde arama yapıyor.

4 günde 54 kilometrelik alanda arama çalışmaları yapılırken kayıp çobanına izine rastlanmadı. - BATMAN