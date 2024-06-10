Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu çoban için 54 kilometrelik alan tarandı - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu çoban için 54 kilometrelik alan tarandı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 22 yaşındaki Suriye uyruklu çobanı bulmak için 4 günde 54 kilometrelik alan tarandı. Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken, şu ana kadar kayıp çobana ulaşılamadı.

10.06.2024 17:42
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, 4 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu 22 yaşındaki çobanı bulmak için 54 kilometrelik alan tarandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 gün önce köylüler tarafından suya girdikten sonra kaybolduğu fark edilen genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte, bölgede çok sayıda ekip sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Samanyolu köyünden Kuyubaşı Tokiye kadar olan bölgede yürütülen arama faaliyetlerine, Batman AFAD, Hayrat Arama Kurtarma, Umut Kervanı Arama Kurtarma, Anda Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Ayrıca, Batman İtfaiye Dalgıç Ekibi, Diyarbakır AFAD Dalgıçları, Diyarbakır JAK ve UMKE ekipleri de suyun olduğu her yerde arama yapıyor.

4 günde 54 kilometrelik alanda arama çalışmaları yapılırken kayıp çobanına izine rastlanmadı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu çoban için 54 kilometrelik alan tarandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu çoban için 54 kilometrelik alan tarandı - Son Dakika
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