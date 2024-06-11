Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli çobanı bulmak için 114 kişilik ekip arama çalışmalarına devam ediyor. 5 günde yapılan aramalarda henüz kayıp çobana ulaşılamadı.

11.06.2024 18:45
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, 5 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli çobanı arama çalışmaları 114 kişilik ekiple devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce köylüler tarafından suya girdikten sonra kaybolduğu fark edilen genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte, bölgede çok sayıda ekip sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Samanyolu köyünden Kuyubaşı TOKİ'ye kadar olan bölgede yürütülen arama faaliyetlerine, Batman AFAD, Hayrat Arama Kurtarma, Umut Kervanı Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Ayrıca, Batman İtfaiye Dalgıç Ekibi, Batman Arama Kurtarma Derneği, Diyarbakır AFAD Dalgıçları, Diyarbakır JAK ve UMKE'den oluşan 114 kişilik ekip, suyun olduğu her yerde arama yapıyor.

5 günde 54 kilometrelik alanda tekrar tekrar arama çalışmaları yapılırken kayıp çobanın izine rastlanmadı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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