Batman\'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da komşu akrabalar arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.
Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 kişinin hayatına mal olan kavga sonrası polis, gerginliğin sürdüğü mahallede panzerle güvenlik tedbirleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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