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Batman'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Batman'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da Seyitler Mahallesi'nde komşu akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Haşim Güner hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, polis güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.01.2024 - 13:09,
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Batman'da komşu akrabalar arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 kişinin hayatına mal olan kavga sonrası polis, gerginliğin sürdüğü mahallede panzerle güvenlik tedbirleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman\'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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