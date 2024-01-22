Batman\'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Batman'da komşu akrabalar arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 kişinin hayatına mal olan kavga sonrası polis, gerginliğin sürdüğü mahallede panzerle güvenlik tedbirleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.