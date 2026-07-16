Batman\'da metruk binada kilitli kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

Batman'da kilitli metruk binada mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ve polisin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Bahçelievler Mahalle sakinleri, uzun süredir kullanılmayan ve kapısı kilitli olan metruk bir binadan kedi sesleri gelmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri koordineli bir çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından, polis kontrolünde binaya giren ekipler mahsur kalan 5 yavru kediyi sağlıklı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan yavrular, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. - BATMAN