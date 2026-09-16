Batman'da motosiklet refüje çarptı, sürücü İbrahim Çoban hayatını kaybetti
Batman-Hasankeyf yolu Özgürlük Bulvarı üzerinde akşam saat 21.30 sıralarında kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü İbrahim Çoban, sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Batman- Hasankeyf yolu Özgürlük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Çoban idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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