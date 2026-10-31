Batman\'da otomobil ile bisiklet çarpıştı, yaralanan bisiklet sürücüsü tedaviye alındı

Batman'da otomobil ile bisiklet çarpıştı, yaralanan bisiklet sürücüsü tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da saat 22.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi'nde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten savrulan sürücü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobilde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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