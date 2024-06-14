Batman'da Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Batman'da bir otomobile silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi'nde bir otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN