Batman'da bir otomobile silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi'nde bir otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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