Batman'da parkta iki grup kavga etti, bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Batman'da parkta iki grup kavga etti, bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Batman\'da parkta iki grup kavga etti, bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Batman\'da parkta iki grup kavga etti, bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Batman'ın Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı ve havaya birkaç el ateş edildiği belirtildi; yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Belde Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralanırken, havaya birkaç el ateş edildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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