Batman\'da polis, izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba müdahale etti

Batman'da yollara barikat kurarak izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti.
Bağlar Mahallesi'nde bir araya gelerek Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, çöp konteynerlerini yollara devirdi, yollarda lastik yakarak gösteri düzenledi.
Göstericiler yolları kapatarak, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen polise taş atarak havai fişeklerle saldıran gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.
Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan ve olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor. - BATMAN
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 10 saattir devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki vatandaşlar da güvenlik tedbirleri konusunda uyarılıyor.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulubü'nün düzenlediği iftar programında Kent Konseyi ile ilgili oluşturulacak yeni yapıya dair bilgiler verdi. Amacın Bursa'yı demokrasi şehri yapmak olduğunu belirten Bozbey, Kent Konseylerinin yapısını değiştireceklerini söyledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı ve uyuşturucu ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi ve masaj salonu 90 gün süreyle kapatıldı.
Balıkesir'in Levent Mahallesi'nde bir evde tadilat yapan 30 yaşındaki usta, ev sahibinin değerli hasır burma bileziğini çalarak kuyumcuda sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
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