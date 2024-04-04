Batman\'da polis, izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba müdahale etti

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Batman'da yollara barikat kurarak izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti.

Bağlar Mahallesi'nde bir araya gelerek Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, çöp konteynerlerini yollara devirdi, yollarda lastik yakarak gösteri düzenledi.

Göstericiler yolları kapatarak, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen polise taş atarak havai fişeklerle saldıran gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan ve olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor. - BATMAN