Batman’da sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu operasyonu: 43 gözaltı - Son Dakika
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Batman’da sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu operasyonu: 43 gözaltı

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Batman’da sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu operasyonu: 43 gözaltı
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Batman’da sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu operasyonu: 43 gözaltı
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Batman’da sigorta şirketlerinden haksız ödeme alan yasa dışı suç örgütü çökertildi.

Batman'da sigorta şirketlerinden haksız ödeme alan yasa dışı suç örgütü çökertildi. 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının kurgulanarak sigorta şirketlerinden haksız ödeme alındığı iddiasına ilişkin soruşturmada 43 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin kurguladığı sahte trafik kazalarının görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Batman'da 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği tespit edildi. Kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. İncelemelerde, bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edildi.

MASAK VE HTS verileri incelendi

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı işlemi tamamlanırken, 17 şüpheli hakkında ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz"

Sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde eden yasa dışı suç örgütlerine ilişkin ilk duyuruyu geçtiğimiz hafta yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Operasyonların Adana ayağında incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını duyuran Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından 20 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendiğini belirtmişti. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSigortaTrafikBatmanSon Dakika

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