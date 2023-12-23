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Batman'da yağmur nedeniyle kaza: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Batman'da yağmur nedeniyle kaza: Sürücü ağır yaralandı

Batman-Beşiri kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüje girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

23.12.2023 - 23:47,
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari refüje girdi: 1 ağır yaralı

BATMAN - Batman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, refüje girerek durdu. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Batman- Beşiri kara yolunda 72 DD 791 plakalı hafif ticari araç, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girerek durdu. İhbar üzerine kaz ayerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Batman\'da yağmur nedeniyle kaza: Sürücü ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da yağmur nedeniyle kaza: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da yağmur nedeniyle kaza: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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