Batman'da Yakıt Tankerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da şüphelendikleri yakıt tankerini durdurarak arama yapan polis ekipleri, 6 bin 610 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Olayda tır şoförü göz altına alındı.

Edinilen bilgilere, Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasankeyf yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri akaryakıt tankerini durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda tankerin içinde gizlenmiş 6 bin 610 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Olayda göz altına alınan tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN