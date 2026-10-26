Batman Sason\'da 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli evinde ölü bulundu

Batman Sason'da 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'ın Sason ilçesinde yalnız yaşayan 34 yaşındaki Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden 7 gündür haber alamayan yakınları, eve gidince cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Batman'ın Sason ilçesinde, ailesinin 7 gündür kendisinden haber alamadığı 34 yaşındaki Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Bağatur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
1 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU
Olay, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Tekinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olan 34 yaşındaki İsmail Bağatur'dan yaklaşık 7 gündür haber alamayan yakınları, kendisinin yalnız yaşadığı apartman dairesine gitti.
YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Eve giren yakınları, Bağatur'un cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bağatur'un ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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