Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı - Son Dakika
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Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

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Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
01.08.2025 09:11
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Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
Haber Videosu

Zincir marketlerde düşük maaşlarla uzun saatler çalışan kasiyerlerin yaşadıkları zorlukları gözler önüne seren görüntülere bir yenisi daha eklendi. Kasada ayakta durmakta güçlük çeken genç kadının ardından başka bir markette genç bir kasiyer, yoğun çalışma temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Zincir marketlerde çalışan kasiyerlerin yorgunluktan bayıldığı anların görüntüleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 10 saati aşan mesailer, düşük ücretler ve yorucu iş koşulları altında ezilen market çalışanlarının yaşadığı zorluklar, her geçen gün daha görünür hale geliyor.

MARKET ÇALIŞANLARINA BAYILTAN MESAİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinde çalışan bir kadın kasiyerin yorgunluk nedeniyle işine devam edemediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu görüntülerin ardından yayılan yeni bir videoda, başka bir markette görev yapan bir kasiyerin yoğun iş temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdiği görüldü. Görüntülerde kasada fenalaşan çalışanın yere yığıldığı anlar izleyenleri derinden yaraladı.

NE DİNLENME VAR NE DESTEK

Zincir market çalışanlarının büyük bir kısmı, asgari ücret ya da çok az üzerindeki maaşlarla ağır bir iş yükü altında çalışıyor. Ancak yapılan işin tanımı yalnızca kasiyerlikle sınırlı değil. Temizlik, ürün yerleşimi, güvenlik ve müşteri hizmetleri gibi birçok alanda görev yapan işçiler, yoğun ve çok yönlü sorumluluklarla baş etmeye çalışıyor.

Üstelik işçilerin gün içerisinde dinlenmelerini engellemek adına, kasalarda sandalye bulundurulmasına çoğu zaman izin verilmiyor. Saatlerce ayakta kalan çalışanlar, fiziksel ve psikolojik olarak zorlanıyor.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Halis demir:
    sabah saat 8 den akşam 6 yakadar çalışan saanayii işcisinin canı yokmu gençlere çalışmak zor geliyor. 12 16 Yanıtla
    Ismail keskin:
    Gelsin 10 saat kışın buz gibi yazın cayır cayır yanan bizim işyerinde çalışsın goreyim 1 1
    MERAK Ettiğimden?:
    Sanayi işçisi emeğinin karşılığını çok fazlasıyla alıyor. Adam bir civata sıkıyor 1000? böyle bir şey olabilir mi 1 1
  • Üzeyir Kandemir:
    böyle işverenin Allah belasını versin ne diyelim 17 0 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Bu başka ülkeye ait olmasın. Üç harfli marketler değil 5 5 Yanıtla
    Yaman Auto:
    huzur market yazıyor poşette iyi bak 3 0
  • mustafa sagdic:
    sonra da gençler is begenmiyor ?? asgari ücrete adamı bailtana kadar calistirirsan tabiki beğenmez. kendisi bir akşam yemeğine harcadığı parayı bir ay köle gibi kullandığı insana veriyor. sonra da gençler is begenmiyor. 8 0 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    SARA epilepsi atağı olabilir 2 4 Yanıtla
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