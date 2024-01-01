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Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? - Son Dakika
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Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırılması hakkında açıklamada bulundu. Sandal, '''Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!'' dedi.

01.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:40
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Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşe katılan bir vatandaşın Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırıya uğramasıyla ilgili tartışmalara ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da dahil oldu. Sandal, "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi E.A tarafından "Siz Arap sevicisiniz" sözleriyle saldırıya uğradı. Sonrasında E.A. gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.

Bayrak polemiğine Mustafa Sandal da dahil oldu: Saldırılan kişi neden gözaltında değil?

MUSTAFA SANDAL: HİLAFET BAYRAĞI AÇMAK CİDDİ BİR SUÇ

Yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hilafet bayrağı açmanın da anayasal suç olduğunu savunurken; diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.

Polemiğe Mustafa Sandal da dahil oldu: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?

Tartışmalara katılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!"

Bayrak polemiğine Mustafa Sandal da dahil oldu: Saldırılan kişi neden gözaltında değil?
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
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Son Dakika 3.Sayfa Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? - Son Dakika
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