Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?

Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşe katılan bir vatandaşın Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırıya uğramasıyla ilgili tartışmalara ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da dahil oldu. Sandal, "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi E.A tarafından "Siz Arap sevicisiniz" sözleriyle saldırıya uğradı. Sonrasında E.A. gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.

MUSTAFA SANDAL: HİLAFET BAYRAĞI AÇMAK CİDDİ BİR SUÇ

Yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hilafet bayrağı açmanın da anayasal suç olduğunu savunurken; diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.

Tartışmalara katılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!"