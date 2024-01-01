Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?

Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşe katılan bir vatandaşın Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırıya uğramasıyla ilgili tartışmalara ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da dahil oldu. Sandal, "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı.
İstanbul Galata Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi E.A tarafından "Siz Arap sevicisiniz" sözleriyle saldırıya uğradı. Sonrasında E.A. gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.
Yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hilafet bayrağı açmanın da anayasal suç olduğunu savunurken; diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.
Tartışmalara katılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!"
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