Bayram dönüşü tatilcilere yolda ayı sürprizi - Son Dakika
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Bayram dönüşü tatilcilere yolda ayı sürprizi

Bursa-İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında yatar vaziyette duran ayıyı gören sürücüler şok oldu. Bir tır sürücüsünün hareketsiz duran ayıyı merak edip yanına gitmesiyle hayvanın öldüğü anlaşıldı. Tepki vermeyen ayının ölüm nedeni ise trafik kazası ihtimali üzerinde duruluyor.

23.06.2024 00:11
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Bayram dönüşü tatilcilere yolda ayı sürprizi

Karayolunda yatan ayı bayram dönüşü sürücüleri korkuttu

BURSA - Bursa- İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında yatar vaziyette duran ayıyı gören sürücüler şok oldu. Bir tır sürücüsünün hareketsiz duran ayıyı merak edip yanına gitmesiyle hayvanın öldüğü anlaşıldı.

Bursa'da bayram dönüşü kalabalık olan Bursa - İstanbul karayolunda yol kenarında yatar vaziyette duran boz ayıyı gören sürücüler bir anlık panik yaşadı. Seyir halindeki bir tır sürücüsünün merak edip ayının yanına gitmesiyle hayvanın cansız olduğu ortaya çıktı. Tepki vermeyen ayının öldüğünü fark eden sürücü ekiplere bilgi verdi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesinde İstanbul yolu üzerinde seyir halinde olan bir tır sürücüsü, yol kenarında yatan bir ayı görünce hemen sağa çekti. Ayıya yaklaşan sürücü hayvanın tepki vermediğini fark etti ve hemen durumu ekiplere bildirdi. Ekipler ayının trafik kazasına bağlı olarak öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram dönüşü tatilcilere yolda ayı sürprizi - Son Dakika

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