Bayram dönüşü trafik yoğunluğu Karabük'te başladı - Son Dakika
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Bayram dönüşü trafik yoğunluğu Karabük'te başladı

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Kurban Bayramı tatilinin bitimine 2 gün kala memleketlerine gelen vatandaşların evlerine dönüş çilesi Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

21.06.2024 20:17
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21 ilin geçiş noktasında bayram dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram dönüşü yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatilinin bitimine 2 gün kala memleketlerine gelen vatandaşların evlerine dönüş çilesi başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda İstanbul istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun araç trafiği dron ile havadan görüntülenirken, yoğunluğun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram dönüşü trafik yoğunluğu Karabük'te başladı - Son Dakika

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