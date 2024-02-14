Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanılması için uyarıda bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförlerinin evraklarını ve emniyet kemerini kontrol etti. Öte yandan ekipler, otobüs şoförlerine ve yolculara emniyet kemeri kullanılması için uyarıda bulundu. Ayrıca kemer kullandığı zaman risklerin azalma oranları hakkında da bilgi verildi.
"Emniyet kemeri takmayanları uyarıyoruz"
Emniyet kemeri konusunda yolculara uyarılarda bulunan otobüs şoförü Yavuz Ertaş, "İstanbul'dan Denizli'ye gidiyoruz. Yolcularımız bindiği an anonslar yapıyoruz. Yolcularımıza emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Emniyet kemeri takmayanları uyarıyoruz. Polis arkadaşlar takmayanlara ceza uyguluyor. Yapılan uygulamalarda gayet yerinde uygulamalar" dedi.
"Herkesin takmasını da temenni ediyoruz"
Otobüs yolcusu Nuran Öztürk, "Emniyet kemerimi oturduğum an takıyorum. Güvenliğimiz için kurallara dikkat ediyoruz. Herkesin takmasını da temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrampaşa'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Kadıköy'de bulunan bir sitede, kuryelerin bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen olay, tepkilere neden oldu. Avukatlar ise bu durumun ayrımcılık olduğunu belirterek Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na başvurulması gerektiğini söyledi.
Demet Evgar'ı başrolünü paylaştığı Bahar dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Evgar, başarılı performansıyla bir kez daha kendine hayran bırakarak seyircilerden alkış topladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?