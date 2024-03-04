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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı

TOKAT - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi, kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.