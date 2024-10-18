Bebek Bekleyen Kadın Cinayeti: Koca Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırıldı - Son Dakika
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Bebek Bekleyen Kadın Cinayeti: Koca Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırıldı

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İkiz bebek bekleyen Hatice Çaltı'nın cinayetinde eşi R. Çaltı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

18.10.2024 10:54
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiası yargılandığı davada beraat eden kocanın için yapılan istinaf başvurusu kabul edilmiş, yeniden yargılanmasına başlanılmıştı. Görülen ikinci duruşmada sanık koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cezasında indirim uygulanmadı.

Buldan'a bağlı Yeni Mahalle'de 11 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda; 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı (43), öğlen okuldan dönen ve ilk evliğinden olan kızı tarafından banyo küvetinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Açık olan suyu ve şofbeni kapatan çocuğun yardım talebi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, başından yarası olan Hatice Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Hatice Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşmadan kaynaklı çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulunarak, alınan örnekler adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopside kadının öldürülme ihtimali netlik kazanınca şüpheli olarak eşi R. Çaltı (46) gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen R. Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Buldan Cumhuriyet Savcısının karara itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, itiraz kabul edilerek, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Saatler sonra yeniden gözaltına alınan R. Çaltı, dosyadaki bilgi ve delillere göre tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıp beraat etti

İkinci kez gözaltına alınıp tutuklanan R. Çaltı'nın eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı iddia edildi. Devam eden soruşturma çerçevesinde R. Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği kaydedildi. Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının, üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiğine dikkat çekildi.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında görülen duruşmada savunması istenen R. Çaltı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşinin öldüğü haberini tarlada çalışırken yakınlarından aldığını ve suçsuz olduğunu savunan R. Çaltı, mahkeme heyetinden beraatını talep etti. İki çocuk annesi ve ikizlere hamile eşi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiasıyla 'ağırlaştırılmış hapis cezası' talebiyle yargılanan koca R. Çaltı, 2023 yılı Kasım ayında görülen davanın karar duruşmasında, ölen kadının tırnaklarında bulunan deri dokularının kendisine ait çıkmaması üzerine yaklaşık 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Bölge İdare Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi

Olayda hayatını kaybeden Hatice Çatlı'nın kardeşlerinin tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine, koca R. Çatlı hakkında Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeni dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına maktülün oğlu Mehmet Kocaman ile sanık ve maktülün avukatları katıldı. Sanık R. Çaltlı ise duruşmaya katılmadı. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanık hakkında kararı açıkladı. Gebe eşe karşı kasten öldürme suçundan sanık R. Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verilirken, cezasında ise indirim uygulanmadı.

"Sanık henüz tutuklanmadı çünkü mahkemece tutuklama müzekkeresi henüz yazılıp gönderilmedi"

Sanık hakkında tutuklama kararı verildiğini ancak henüz tutuklanmadığını belirten avukat Fatih Özkan, "Sanık henüz tutuklanmadı çünkü mahkemece tutuklama müzekkeresi henüz yazılıp gönderilmedi. Tutuklama kararının ivedilikle yerine getirilmesi kanunen bir zorunluluk olup elbette geç yerine getirilmesi halinde kaçak durumu veya geç ulaşma gibi durumlara neden olabilir. Karar temyiz kanun yolu açık şekilde verildi. Dolayısı ile sanık tarafından itiraz edilmesi halinde dosya Yargıtay'da temyiz incelemesinden geçecek. Yargıtayı'n iki tür karar verme durumu vardır. Bunlar onama ve bozmadır. Onanma halinde sanık hakkında verilen ceza kesinleşecek ve hükmün infazı aşamasına geçilecektir. Ancak bozma kararı verilmesi halinde yargılamanın yeniden yapılması için dosya Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi olan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecektir. Sanık cinayetin işlendiği gün maktülün eşi olduğu için ilk olarak müşteki olarak kolluğa ifade veriyor. Sonrasında şüpheli olarak tekrar kolluğa ifade veriyor. Sanığın gerek müşteki olarak soruşturma aşamasında verdiği gerekse sanık olarak kovuşturma aşamasında verdiği tüm ifade ve savunmaları birbiri ile çelişmektedir. Dosyayı ele aldığımızda mahkeme heyetine bu çelişkiler başta olmak üzere dosya içerisinde tespit ettiğimiz sanığın birçok hatasını detaylıca gerek yazılı gerekse sözlü olarak anlattık. Nitekim istediğimiz sonuca şu anlık ulaşmış bulunmaktayız. Yargılama süreci devam etmekte olup tüm süreci takip etmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bebek Bekleyen Kadın Cinayeti: Koca Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırıldı - Son Dakika

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