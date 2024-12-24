Bebek Kurtarıldı, Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bebek Kurtarıldı, Anne Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'de hamile kadın kanlar içinde bulundu, bebeği sezaryenle kurtarıldı, anne hayatını kaybetti.

24.12.2024 19:28
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Bebeği yaşama tutundu, anne hayatını kaybetti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de evinde kanlar içerisinde bulunan 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebek ise sezaryenle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, piyade astsubay M.A. (27), hamile eşi H.A.'yı odasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. M.A.'nın 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından H.A. ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan H.A.'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piyade astsubay M.A.'nın Iğdır'da görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek üzere Kırşehir'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bebek Kurtarıldı, Anne Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Kırşehir, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Bebek, Son Dakika

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